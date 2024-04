1 Im Göckelesmaier-Festzelt haben sich am vergangenen Wochenende Hunderte mit einem Magen-Darm-Virus angesteckt. Seither gibt es dort aber keine neuen Fälle mehr. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Lebensmittelüberwachung hat im Zelt bisher keine Verstöße entdeckt. Mitarbeiter dort erklären vor dem Einsatz inzwischen schriftlich, dass sie symptomfrei sind. Haben Besucher das Norovirus ins Zelt gebracht?











Nach dem Ausbruch einer Magen-Darm-Erkrankung am Wochenende auf dem Frühlingsfest in Stuttgart steigt die Zahl der Erkrankten weiter. Zahlreiche Menschen melden sich nach wie vor, die nach einem Besuch des Göckelesmaier-Festzelts Durchfall, Übelkeit und Erbrechen bekommen haben. Die Stadt vermeldet am Donnerstagabend, dass sich nach neustem Stand inzwischen 727 Erkrankte gemeldet haben. Davon seien bisher fünf Fälle des Norovirus labordiagnostisch bestätigt.