1 Wird gegen Normannia Gmünd wieder in die Mannschaft zurückkehren: Neuzugang Pedro Astray. Foto: Pressefoto Baumann

Die Devise ist klar: Die Stuttgarter Kickers wollen wieder raus aus der Oberliga. Für dieses Unternehmen ist ein Sieg gegen Normannia Gmünd Pflicht. Ob das gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker:

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers treffen am Samstag um 14 Uhr in der Oberliga Baden-Württemberg im Auswärtsspiel auf Normannia Gmünd. Nach dem 1:1-Unentschieden in der vergangenen Woche gegen den Balinger SC, will die Truppe von Trainer Tobias Flitsch nun wieder einen Dreier holen, um im Aufstiegskampf weiter Akzente zu setzen.

Pedro Astray wieder eine Alternative

Momentan stehen die Blauen auf dem zweiten Tabellenplatz – Spitzenreiter Reutlingen hat zwar einen Punkt Vorsprung, aber dafür ein Spiel mehr auf dem Konto als die Kickers. Gegen den 1. FC Normannia Gmünd, der tief im Abstiegskampf steckt, können die Stuttgarter wieder auf Neuzugang Pedro Astray zurückgreifen. Der Spanier, der gegen Balingen gesperrt fehlte, zeigte gegen Oberachern, dass er eine echte Verstärkung im Aufstiegskampf sein könnte.

Ob die Blauen in Schwäbisch Gmünd am Ende feiern können, erfahren Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit FuPa.net und den Stuttgarter Kickers anbieten.