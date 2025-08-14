Normandie-Juwel: Mont-Saint-Michel: Frankreichs märchenhafte Klosterinsel im Atlantik

Die ehemalige Benediktinerabtei auf einer Atlantikinsel zählt zu Frankreichs beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten.
Jahr für Jahr strömen rund 3,5 Millionen Menschen zu einem Ort, der wie aus einem Märchen entsprungen wirkt - und dennoch ganz real ist: Mont-Saint-Michel. Die ehemalige Benediktinerabtei in der französischen Normandie ist nicht nur ein Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst, sondern auch ein Wunder der Lage: eine Insel im Atlantik, deren Silhouette schon aus Kilometern Entfernung den Himmel durchschneidet.