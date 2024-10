Normale Kritik oder Rechtspopulismus?: Höpfigheimer Wirt schimpft auf seinen Quittungen gegen die Regierung

1 Dieser Text auf der Quittung sorgt bei Gästen für Gesprächsstoff. Foto: Oliver von Schaewen

Der Besenwirt Ulrich Kraft aus Steinheim-Höpfigheim hat die Nase voll von der Regierungspolitik. Er protestiert auf seinen Quittungen. Manchem Kunden geht das als rechtspopulistisch zu weit.











Robert Bender beachtete die Quittung kaum, als er seine drei Take-away-Portionen Kartoffelsalat beim Besen in Höpfigheim für 11,40 Euro bezahlte. Erst daheim in Marbach las Bender, der seinen Namen nicht in der Zeitung stehen haben will, aber der Redaktion bekannt ist, das Kleingedruckte – danach habe er sich die Augen gerieben. „Das Finanzamt hat sich riesig gefreut, heute mit Ihnen am Tisch zu sitzen“, stand da.