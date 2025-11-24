Nordrhein-Westfalen: Zugführer steuert Regionalexpress mit fast drei Promille
Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Oliver Dietze/dpa/Oliver Dietze

Offenbar mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist ein Zugführer mit einem voll besetzten Regionalexpress durch Nordrhein-Westfalen gefahren. Die Einzelheiten.

Offenbar mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist ein Zugführer mit einem voll besetzten Regionalexpress durch Nordrhein-Westfalen gefahren. Dies fiel auf, weil der 53-Jährige den Zug nicht wie geplant am Bahnhof Rheda-Wiedenbrück halten ließ, sondern weiterfuhr und auf freier Strecke bremste, wie die Bundespolizei am Montag in Münster mitteilte. Zuvor habe es bereits „Unregelmäßigkeiten bei Türschließungen“ gegeben.

 

Während des außerplanmäßigen Halts bemerkte ein Zugbegleiter Alkoholgeruch bei dem Fahrer und verhinderte eine Weiterfahrt des Zugs. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Da der Mann Anzeichen einer psychischen Ausnahmesituation aufwies, wurde er in eine Klinik eingewiesen. Von den rund 250 Fahrgäste wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr evakuierte den Zug zwischen Rheda-Wiedenbrück und Oelde.

 