1 Der Mann kam in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Mann das zwei Jahre alte Kind mit Absicht herausstieß. Es überlebte mit schweren Verletzungen. Der Mann kam in U-Haft.











Link kopiert



Ein Vater soll in Netphen in Nordrhein-Westfalen sein zweijähriges Kind aus einem Fenster in vier Metern Höhe geworfen haben. Das Kleinkind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wird dort intensivmedizinisch betreut, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Lebensgefahr bestehe aktuell nicht.