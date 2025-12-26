In Nordrhein-Westfalen eskaliert ein Streit zwischen einer Frau und dem Partner ihrer Tochter. Noch im Auto soll sie Pfefferspray gesprüht, auf der Straße zum Messer gegriffen haben.
Ein heftiger familiärer Streit bei einer Autofahrt durch das Münsterland ist am ersten Weihnachtstag blutig geendet. Auf einer Landstraße zwischen Ahaus und Gronau in Nordrhein-Westfalen soll eine 56-Jährige dabei auf den 27 Jahre alten Partner ihrer 23-jährigen Tochter eingestochen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Er wurde durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen einer Mordkommission.