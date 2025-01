Nordrhein-Westfalen: Sieben Monate altes Mädchen stirbt nach Hausbrand

1 Die Polizei äußert sich zum Brand (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Wenige Tage nach einem Brand in einem Einfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Kalkar ist ein Kleinkind gestorben. Das sieben Monate alte Mädchen sei in einer Spezialklinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Freitag in Kleve mit. Der 52-jährige Mann und die 22-jährige Frau, die sich ebenfalls in dem Haus befunden hatten, schwebten den Angaben zufolge nicht mehr in Lebensgefahr.