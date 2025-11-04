Nordrhein-Westfalen: Sex bei Tempo 140 auf Autobahn – Polizei stoppt Pärchen

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Sexuelle Aktivitäten eines Pärchens bei 140 Stundenkilometern auf einer Autobahn haben in Nordrhein-Westfalen die Polizei auf den Plan gerufen. Die Einzelheiten.











Sexuelle Aktivitäten eines Pärchens bei 140 Stundenkilometern auf einer Autobahn haben in Nordrhein-Westfalen die Polizei auf den Plan gerufen. Nach einem Zeugenhinweis war das Auto des Paars auf der A1 „mit unsicherer Fahrweise“ unterwegs, wie die Polizei in Münster am Dienstag mitteilte. Der Wagen drohte demnach am Montag immer wieder, von der Fahrbahn abzukommen. Ein Lastwagen musste dabei auf den Standstreifen ausweichen.