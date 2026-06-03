Ein Mann schießt auf einen Polizisten und flüchtet danach. Spezialkräfte sind im Einsatz, die Polizei spricht von einer Bedrohungslage. Erst nach Stunden gibt sie Entwarnung.
Ein bewaffneter Gewalttäter, der in Dortmund einen Polizisten angeschossen und sich stundenlang mit seinen Kindern in einer Wohnung verschanzt hat, hat sich am Morgen ergeben. Den drei Kindern gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte die Polizei mit. Sie werden demnach vom Jugendamt betreut. Der Beamte sei leicht verletzt worden – eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert.