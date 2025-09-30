Nordrhein-Westfalen: Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen – Patientin stirbt
Im Münsterland in Nordrhein-Westfalen hält ein Krankentransport wegen eines Notfalls mitten auf einem Bahnübergang. Ein herannahender Regionalzug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Bei einer Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Krankenwagen im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist eine 88 Jahre alte Patientin gestorben. Mindestens fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte der Krankentransport am Dienstagmorgen auf einem Bahnübergang im Kreis Borken gehalten. Daraufhin schlossen sich die Schranken, und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen. 

 

Nach aktuellen Erkenntnissen sei die 88-Jährige infolge des Unfalls gestorben, hieß es weiter. Die Patientin war mit dem Krankentransport unterwegs gewesen. Die zersplitterte Frontscheibe des Zuges habe den Zugführer leicht verletzt. Auch ein Fahrgast und die drei Besatzungsmitglieder des Krankenwagens erlitten demnach leichte Verletzungen. Zunächst hatte die Polizei von zwei verletzten Fahrgästen berichtet.

Der zerstörte Krankenwagen wurde am Vormittag geborgen. Die rund 100 Fahrgäste mussten aus dem Regionalzug aussteigen. Der Zug verließ die Unfallstelle ohne Fahrgäste. Die Bahnstrecke blieb vorerst gesperrt.

 