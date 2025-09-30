Nordrhein-Westfalen: Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen – Patientin stirbt

1 Bei dem Unfall kam eine 88-jährige Patientin ums Leben. Foto: TV7News/dpa/TV7News

Im Münsterland in Nordrhein-Westfalen hält ein Krankentransport wegen eines Notfalls mitten auf einem Bahnübergang. Ein herannahender Regionalzug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.











Link kopiert



Bei einer Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Krankenwagen im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist eine 88 Jahre alte Patientin gestorben. Mindestens fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte der Krankentransport am Dienstagmorgen auf einem Bahnübergang im Kreis Borken gehalten. Daraufhin schlossen sich die Schranken, und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen.