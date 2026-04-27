Nordrhein-Westfalen: Polizeihund beißt Neunjährigen
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In Mülheim an der Ruhr ist ein Neunjähriger durch den Biss eines Polizeihundes verletzt worden. Das Bild zeigt nicht den in den Vorfall involvierten Hund (Symbolfoto). Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Ein Neunjähriger ist durch den Biss eines Polizeihundes verletzt worden. Der Hund befand sich zunächst in seiner Hundebox und später im Garten seines Diensthundeführers.

In Mülheim an der Ruhr ist ein Neunjähriger durch den Biss eines Polizeihundes verletzt worden. Wie die Polizei in Essen am Montag mitteilte, befand sich der Hund zunächst in seiner Hundebox und später im Garten seines Diensthundeführers. Der Hund gelangte dann auf ein Nachbargrundstück, wo mehrere Kinder spielten. Als der Hund auf den Neunjährigen zulief und dieser wegrannte, biss er dem Jungen ins Gesäß.

 

Der Junge wurde nach dem Vorfall am Freitag in ein Krankenhaus gebracht, wo die Bissverletzung genäht wurde. Zur Beobachtung blieb er vorsorglich stationär in der Klinik. Der Hund wurde durch die Ehefrau des Diensthundeführers gesichert. Gegen den Diensthundeführer und seine Frau wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

 