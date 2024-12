Nordrhein-Westfalen: Lkw-Fahrer nach Chaosfahrt in Psychiatrie

1 Bei der Karambolage wurden 19 Menschen verletzt. Foto: dpa/Sascha Thelen

Der Lastwagen hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Laut Polizei gibt es Hinweise auf einen möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum des 30-jährigen Fahrers. Die Blutergebnisse stehen noch aus.











Link kopiert



Nach der Chaosfahrt mit 19 Verletzten auf Autobahnen in Nordrhein-Westfalen soll der Lastwagenfahrer in einer psychiatrischen Klinik bleiben. Dies sei von einem Haftrichter entschieden worden, teilte eine Sprecherin mit. Der Fahrer hatte etwa 50 Fahrzeuge mit seinem Wagen erfasst. Zum Zustand der 19 Verletzten gebe es nichts Neues, hieß es weiter. Der Mann war bereits am Sonntag in die Klinik gebracht worden, allerdings nur vorläufig.