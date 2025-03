Nordrhein-Westfalen: Lkw-Brand auf A44 : Stundenlange Sperrung von Autobahn

1 Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Auf der A44 in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag ein Gefahrguttransporter in Flammen aufgegangen. Die Autobahn musste stundenlang gesperrt werden.











Nach dem Brand eines Gefahrguttransporters ist die Autobahn A44 in Nordrhein-Westfalen am Freitag für Stunden zwischen Soest-Ost und Erwitte/Anröchte in beide Richtungen gesperrt geblieben. Gegen 13.00 Uhr war das Führerhaus eines Lastwagens in Brand geraten, vermutlich wegen eines geplatzten Reifens, wie die Polizei in Dortmund am Freitag mitteilte. Der 58-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.