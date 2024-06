Identität eines Todesopfers nach Explosion in Solingen noch ungeklärt

Nach einer Explosion in Solingen ist die Identität eines getöteten Mannes weiter ungeklärt. Es werde intensiv ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei Wuppertal am Mittwochmorgen. An der Identifizierung des Todesopfers hänge auch die Motivlage. Für ein politisches Motiv spreche derzeit aber nichts, betonte der Sprecher.