Weil sie ihrem Noch-Ehemann ein mit Blauem Eisenhut vergiftetes Essen aus Bohnen und Speck vorsetzte, sitzt eine 59-Jährige in Nordrhein-Westfalen in Haft.

Weil sie ihrem Noch-Ehemann ein mit Blauem Eisenhut vergiftetes Essen aus Bohnen und Speck vorsetzte, sitzt eine 59-Jährige in Nordrhein-Westfalen in Haft. Der Frau aus Velbert im Landkreis Mettmann wird versuchter Mord vorgeworfen, wie die Polizei in Mettmann und die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag berichteten. Ihr Ehemann, mit dem sie in Trennung lebt, überstand die Giftattacke.

Der 56-Jährige wurde in der Nacht auf den 8. November nach heftigem Erbrechen und starken Bauchschmerzen mit lebensgefährlichen Vergiftungssymptomen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er verlor das Bewusstsein und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Durch die Behandlung stabilisierte sich sein Gesundheitszustand wieder, so dass er wenige Tage später aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

Ehefrau tatverdächtig

Die Ermittlungen führten auf die Spur der 59-jährigen Ehefrau, die ihm zuvor weiße Bohnen mit Speck zubereitet hatte. Zudem erhielt die Polizei den Hinweis, dass die Frau vor der Tat damit gedroht haben soll, den Mann zu vergiften.

Anhand eines toxikologischen Gutachtens wurde im Mageninhalt, im Blut sowie in Speiseresten das Pflanzengift Aconitin festgestellt, das aus dem Blauen Eisenhut gewonnen wird. Schon kleinste verzehrte Mengen können tödliche Folgen haben.

Nach Durchsuchungen und Handyauswertungen erhärtete sich schließlich der dringende Tatverdacht gegen die Noch-Ehefrau des Manns. Sie soll das mit dem Gift versetzte Abendessen unter Beihilfe einer Freundin aus Bayern zubereitet und dem 56-Jährigen zum Verzehr mitgegeben haben.

Verdächtige in Untersuchungshaft

Die 59-Jährige wurde an Donnerstag vergangener Woche wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Sie sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Auch gegen die gleichaltrige Freundin wurde Haftbefehl wegen Beihilfe zum versuchten Mord erlassen. Sie befindet sich nun ebenfalls in Haft.