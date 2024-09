Nordrhein-Westfalen: Geflohener Häftling versteckt sich in Kleiderschrank - Polizei nimmt ihn fest

1 Die Polizei nahm den Mann in der Wohnung fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

In einem Kleiderschrank hat sich ein geflohener Häftling in Nordrhein-Westfalen vor der Polizei versteckt. Der 37-Jährige entkam aus seiner Haftanstalt, wie die Polizei in Unna mitteilte.











Link kopiert



In einem Kleiderschrank hat sich ein geflohener Häftling in Nordrhein-Westfalen vor der Polizei versteckt. Der 37-Jährige entkam am Montag aus seiner Haftanstalt, wie die Polizei in Unna am Dienstag mitteilte. Auf der Suche nach dem 37-Jährigen fanden die Beamten ihn in der Wohnung seiner Eltern in Unna - versteckt in dem Möbelstück.