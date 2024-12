Die Polizei in Bad Salzuflen bekommt einen Hinweis auf eine leblose Frau in einer Wohnung. Unter dringendem Tatverdacht steht ihr 31 Jahre alter Ehemann

– In Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) ist eine 20-jährige Frau getötet worden. Unter Tatverdacht steht der 31-jährige Ehemann der Frau. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen per Foto und Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann. Laut Mitteilung besitzt das Paar die afghanische Staatsangehörigkeit.

Am Samstagmittag hatte nach Angaben der Ermittler eine männliche Stimme am Notruf von einer weiblichen Leiche berichtet. Die Polizei traf in der Wohnung auf Angehörige und die leblose Frau, die in einer Badewanne lag. Die Obduktion am Sonntag ergab, dass die 20-Jährige durch stumpfe Gewalt und Ertrinken gestorben war.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein und bittet die Bevölkerung um Hinweise.