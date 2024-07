Nordrhein-Westfalen: Elfjähriger wird von Lastwagen überfahren und stirbt

1 Dem Jungen konnte nicht mehr geholfen werden. Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Ein Elfjähriger wird von einem Lastwagenfahrer übersehen, der Lkw überrollt den Jungen. Dieser starb noch an der Unfallstelle.











Im nordrhein-westfälischen Siegburg hat ein Lastwagen einen elf Jahre alten Jungen überfahren und tödlich verletzt. Das Kind fuhr am Mittwochmorgen auf dem Radweg in Richtung Stadtzentrum, der Lastwagen war in gleicher Fahrtrichtung unterwegs, wie die örtliche Polizei mitteilte. Als der 52 Jahre alte Lastwagenfahrer rechts abbiegen wollte, übersah er demnach das Kind und überfuhr es.