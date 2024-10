Nordrhein-Westfalen: Elfjährige bringt Kind von Stiefvater zur Welt – 37-Jähriger wegen Missbrauchsverdachts in Haft

Elfjährige bringt Kind von Stiefvater zur Welt – 37-Jähriger wegen Missbrauchsverdachts in Haft

Im Fall um eine Schwangerschaft einer Elfjährigen im nordrhein-westfälischen Siegen ist ihr Stiefvater wegen Missbrauchsverdachts in Untersuchungshaft genommen worden. Dies teilten die Polizei in Hagen und die Siegener Staatsanwaltschaft mit.











Im Fall um eine schwangere Elfjährige im nordrhein-westfälischen Siegen ist der Stiefvater des Mädchens unter Missbrauchsverdacht in Untersuchungshaft genommen worden. DNA-Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem Kindsvater zugleich um den 37-jährigen Stiefvater der inzwischen Zwölfjährigen handelt, wie die Polizei in Hagen und die Siegener Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der Mann steht im Verdacht des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs.