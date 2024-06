Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der Heim-Europameisterschaft erreicht. Im Achtelfinale setzte sich die DFB-Auswahl am Samstag in Dortmund mit 2:0 (0:0) gegen Dänemark durch.











Dortmund - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der Heim-Europameisterschaft erreicht. Im Achtelfinale setzte sich die DFB-Auswahl am Samstag in Dortmund mit 2:0 (0:0) gegen Dänemark durch. Nächster Gegner ist am 5. Juli in Stuttgart Spanien oder Georgien.