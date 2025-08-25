Kernkraft: Grünes Licht für Serie von Atommülltransporten in NRW

Der Versuchsreaktor Jülich hat strahlende Altlasten hinterlassen. Die rund 300.000 Brennelemente-Kugeln sollen auf der Straße ins Münsterland transportiert werden. Auch aus Bayern rollt Atommüll an.
Berlin/Jülich - Mit dem Transport von 152 Castor-Behältern durch Nordrhein-Westfalen steht in der Summe einer der größten Atommülltransporte auf der Straße seit Jahrzehnten an. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) hat die umstrittenen Atommülltransporte vom rheinischen Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland genehmigt.