Nordrhein-Westfalen: Auto prallt gegen Baum: Mann und zwei Kinder sterben

Ein 43-Jähriger setzt am Sonntag zum Überholen an und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kracht gegen einen Baum, der Mann und zwei Kinder sterben.











Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei in Unna am Montag mitteilte, setzte ein 43-jähriger Autofahrer am Sonntag auf einer Straße in Schwerte zum Überholen zweier Autos an. Dabei geriet er ins Schleudern, kam rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.