1 Ausgerechnet Bäume, die mit Hilfe von Spenden gepflanzt wurden, sind nun nicht mehr da. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Eine Firma hat in Nordrhein-Westfalen versehentlich 1000 Bäume gerodet. Eigentlich sollte sie nur in einem bestimmten Bereich wilde Pflanzen entfernen. Das Vorgehen nun Konsequenzen.











So war das aber nicht geplant! Eine Firma hat bei Arbeiten an einer Wiese im Bundesland Nordrhein-Westfalen irgendetwas falsch verstanden. Eigentlich sollten die Fachleute nur in einem bestimmten Bereich wilde Pflanzen entfernen.