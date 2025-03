Nordrhein-Westfalen: Auffahrunfall mit Tiertransporter - Kuh läuft auf Autobahn

1 Einsatzkräfte betreuen eine Kuh. Bei einem Auffahrunfall eines Tiertransporters auf der Autobahn 1 bei Unna. Foto: dpa/Michael Naumann

Ein Auffahrunfall hat den Verkehr auf der A1 bei Unna mehrere Stunden lang zum Erliegen gebracht. Daran beteiligt: ein Transporter voller Kühe.











Beim Auffahrunfall eines Tiertransporters auf der Autobahn 1 bei Unna ist eine Kuh auf die Fahrbahn gesprungen, woraufhin die A1 mehrere Stunden komplett gesperrt wurde. Der 25 Jahre alte Fahrer des Transporters war am Mittwochmittag in einen anderen Lkw an einem Stau-Ende gefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war unklar. Die beiden Fahrer blieben zwar unverletzt, durch die Wucht des Aufpralls wurden die Kühe aber gegen die Tür des Anhängers geschleudert und die Tür wurde zerstört.