Nordrhein-Westfalen: 81-Jährige erstochen – 60-Jährige unter Mordverdacht

1 Eine 60-Jährige steht im Verdacht, eine 81-Jährige getötet zu haben (Symbolfoto). Foto: imago/photothek/Thomas Imo/photothek.net

Nach dem Tod einer 81-Jährigen in Nordrhein-Westfalen ist eine 60-Jährige in Untersuchungshaft. Sie steht unter Mordverdacht, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten.











Nach dem gewaltsamen Tod einer 81-Jährigen im nordrhein-westfälischen Mettmann ist die tatverdächtige 60-Jährige in Untersuchungshaft genommen worden. Die Frau steht unter Mordverdacht, wie die Polizei in Mettmann und die Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Mittwoch mitteilten. Demnach wurden in ihrer Handtasche Wertgegenstände des Opfers gefunden.