1 In Nordrhein-Westfalen haben Polizisten mehrere Schüsse auf einen Autofahrer abgegeben. (Symbolfoto) Foto: imago images/Bjoern Trotzki

Auf einen flüchtenden Autofahrer haben Polizisten am Samstag im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen geschossen. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen.









In Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen haben Polizisten am Samstag einen 19-Jährigen Autofahrer mit Schüssen schwer verletzt. Der junge Mann soll zuvor vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er in Lebensgefahr schwebe, hieß es von der Staatsanwaltschaft Detmold.