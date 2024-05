13 Polarlichter erscheinen am nächtlichen Himmel über dem Pferdskopf bei Treisberg im hessischen Hochtaunuskreis. Foto: dpa/Lando Hass

Polarlichter haben in der Nacht zu Samstag für ein buntes Spektakel am Nachthimmel über Deutschland gesorgt. Auslöser dafür ist ein extrem starker Sonnensturm, der dieses Wochenende über anhalten soll.











Leuchtendes Magenta, irisierendes Grün, schillerndes Türkis: In der Nacht von Freitag (10. Mai) auf Samstag (11. Mai) färbten in mehreren Regionen Deutschlands Polarlichter den Himmel in kunterbunten Farben. Ursache für das faszinierende Naturphänomen sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. Wer das Schauspiel verpasst hat, wird voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag (12. Mai) noch einmal Gelegenheit haben, einen Blick zu erhaschen.