1 Die Polizei in Italien hat einen 21-Jährigen gefasst, der seinen Vater und einen Freund mit einem Küchenmesser attackiert haben soll. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein 21-Jähriger soll im Italienurlaub seinen Vater erstochen haben. Der Verdächtige wurde zunächst mit Spürhunden und Hubschraubern gesucht und inzwischen gefasst.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Montaldo Mondovì - Ein 21-Jähriger, der während eines Urlaubs in Norditalien seinen Vater und einen Familienfreund erstochen haben soll, ist von der Polizei gefasst worden. Die Carabinieri hätten den Niederländer in einem Waldgebiet in der Provinz Cuneo im Piemont aufgespürt, meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag. Die Tageszeitung "La Stampa" berichtete, der Verdächtige sei schlafend in einer kleinen Kapelle im Wald entdeckt worden. An der Suche waren Dutzende Kräfte beteiligt, unterstützt von Spürhunden. Auch Hubschrauber waren im Einsatz.