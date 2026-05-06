Im neuen Fellbacher Lego-Lese-Café kann man die Königreiche Dänemark, Schweden und Norwegen einen Kultursommer lang auf sinnliche und vielfältige Weise kennenlernen.
Der Sommer in deutschen Städten wird immer heißer! Sehr umsichtig angesichts des Klimawandels und der heftig in die Höhe schießenden Preise für fossile Brennstoffe schickt der 8. Fellbacher Kultursommer (Rems-Murr-Kreis) sein Publikum in diesem Jahr zur nachhaltigen Sommerfrische in den kühlen Norden, in die drei Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden nämlich, die viel zu bieten haben. „Leeeeego!“ krähen Fans etwa beim Gedanken an einen berühmten dänischen Spielwarenhersteller – inzwischen mehr Gattungsbegriff als Markenname für bunte Noppensteine aus Hartplastik, mit denen Bauherrinnen und -herren jeden Alters ganze Miniaturwelten erschaffen.