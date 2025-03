Nordische Ski-WM: „Absolute Tragödie“ – Betrugsvorwürfe erschüttern Skispringen

Skisprung-Legende Sven Hannawald sprach von „einer absoluten Tragödie“, für Sportdirektor Horst Hüttel ist das Verhalten der Norweger „skandalös“: Der nordische Skisport befindet sich pünktlich zum Ende der WM in Trondheim mal wieder inmitten eines riesigen Skandals und muss in den kommenden Monaten womöglich ein systematisches Betrugssystem im Skispringen aufdecken.

Großer Aufreger sind mehrere anonyme und verwackelte Videos aus der Anzugschneiderei der Norweger. Der Vorwurf: Die Top-Nation aus Skandinavien soll wissentlich und im Beisein von Chefcoach Magnus Brevig Anzüge manipuliert und sich so einen unzulässigen Vorteil verschafft haben.

„Ich bin ein Stück weit geschockt. Die Vermutung liegt nahe, dass hier systemisch betrogen wurde“, sagte Hüttel der ARD. Doch was bringt eine Manipulation eines Anzugs eigentlich? Die Norweger haben eine nicht erlaubte Naht angebracht, die für mehr Stabilität sorgen soll.

Manipulierte Anzüge helfen beim Fliegen in der Luft

Die zusätzliche Stabilität hilft den Springern beim Fliegen in der Luft. „Anscheinend haben sie vom Knie weg bis zum Schritt auf der Innenseite ein steifes Band eingenäht - das ist nicht erlaubt und das bewirkt eher, dass es steifer wird“, beschrieb Österreichs Cheftrainer Andreas Widhölzl. Norwegens Aktion sei zwar „clever, aber nicht im Reglement drin“.

Die sonst so geschlossene Skisprung-Familie zerlegte sich an einem denkwürdigen WM-Samstag selbst. Beziehungsweise: Alle Nationen attackierten die schwer im Verdacht stehenden Norweger. „Es ist für mich eine Verarschung. Es ist eine klare Manipulation und klarer Sportbetrug, ähnlich wie Doping“, wetterte Polens Cheftrainer Thomas Thurnbichler. Mit seinem Trainerkollegen Brevig rede er derzeit nicht mehr, fügte Thurnbichler an.

Polen, Slowenien und Österreich forderten nicht nur einen Ausschluss vom letzten Einzel, sondern auch eine Annullierung aller norwegischen Ergebnisse bei den Titelkämpfen von Trondheim. Der famose WM-Titel des Slowenen Domen Prevc ging inmitten der massiven Turbulenzen komplett unter.

Auch Fis gibt schlechtes Bild ab

Neben dem norwegischen Sprung-Team gab auf der größten Bühne des Sports auch der Weltverband Fis um Rennleiter Sandro Pertile und Material-Kontrolleur Christian Kathol ein schlechtes Bild ab. Kathol sagte vor dem Wettbewerb noch, alle Anzüge seien gecheckt und für regelkonform befunden worden. Dann folgten nacheinander die Disqualifikationen für Kristoffer Eriksen Sundal, Johann André Forfang und Marius Lindvik, der eigentlich Silber gewonnen hätte.

Von der Kontrolle überführt zeigte Norwegens Team Reue. „Wir haben einen Regelverstoß begangen“, räumte Trainer Brevig ein. Der schwer in die Defensive geratene Sportdirektor Jan Erik Aalbu übernahm zwar die Verantwortung für die drei Disqualifikationen, wies ein systematisches Muster aber zurück: „Es hat sich nicht um Manipulation des Anzugs gehandelt. Das ist kein Betrug, das ist kein Doping.“

Auf den für Laien eher unscheinbaren Videos ist zu sehen, wie die Norweger hinter abgeklebten Scheiben ihre Sprunguniform bearbeiten. Doch um Nähte, Anzüge und minimale Vorteile durch illegale Grenzüberschreitungen ging es beim Skandal von Trondheim nur noch ganz am Rande. Stattdessen stellte sich die große Frage nach dem Vertrauen - und nach der Verantwortung der Fis.

„Ich habe ein paar Dinge gesehen, wo eine Nation wilde Dinge macht, die völlig untendurch sind. Man kann das nicht unter den Teppich kehren. Die verantwortlichen Leute müssen reagieren“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in einer ersten Reaktion. TV-Experte Hannawald schlug vor, Kontrolleur Kathol künftig bei der Überwachung der Anzüge durch eine Maschine zu ersetzen.

Vertrauen verloren

Verlorenes Vertrauen, mangelhafte Kontrollen und gegenseitige Attacken: Wenn die Fis-Verantwortlichen um Pertile nach diesem Wochenende Trondheim verlassen, stehen sie vor einem riesigen Scherbenhaufen. Dass ein Video anonym aufgenommen und veröffentlicht wird, wirft weitere Fragen auf. Der Urheber ist selbst dem Weltverband unbekannt.

„Wir müssen in Ruhe die Situation klären. Das ist ein Thema für die ganze Skisprung-Familie, nicht nur für eine Mannschaft“, sagte Pertile, der von der dynamischen Situation regelrecht überrollt wurde. Sperren, Suspendierungen, Strafen? Der 56 Jahre alte Italiener konnte keine Frage so wirklich gehaltvoll beantworten. Immerhin mutmaßte er, die bisherigen WM-Resultate dürften Bestand haben.

Damit schwinden auch die Chancen, dass Andreas Wellinger nachträglich zum Weltmeister erklärt wird. Der 29 Jahre alte Bayer hatte auf der Normalschanze Platz zwei hinter Lindvik belegt. Von den Springern wurde das Anzug-Thema lange ferngehalten, doch um eine klare Ansage drückte sich Wellinger nicht.

„Mir ist es am Ende eigentlich auch zu blöd. Mir geht das Thema nur auf die Nerven. Anzüge, Bindungen: Können wir uns bitte auf Skispringen konzentrieren?“ Der Beste solle gewinnen - „und nicht der, der am besten bescheißt.“

Sportdirektor Hüttel zeigte sich „traurig und wütend“, er wunderte sich über die im Skispringen beispielhafte Schamlosigkeit. Norwegens Funktionäre hatten sich zunächst so verteidigt, dass die Videos Anzüge für das kommende Wochenende gezeigt hätten.

„Als die Techniker der anderen Nationen das gehört haben, hat es sie zerrissen. Das ist ja, als ob hier jemand unerlaubte Medikamente nimmt und sagt, die nimmt er ja für nächste Woche. Da kann ich überhaupt nicht folgen“, sagte Hüttel.