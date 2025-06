Nordirland: Wieder schwere Krawalle – Freizeitzentrum brennt

1 Krawalle in Nordirland Foto: Niall Carson/PA Wire/dpa/Niall Carson

In der dritten Nacht nacheinander kommt es in Nordirland zu Ausschreitungen. Wieder werden Einsatzkräfte angegriffen. Die Lage erinnert an andere rassistisch motivierte Unruhen.











In Nordirland ist es nach einem mutmaßlichen Übergriff auf ein Mädchen in der dritten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. In Ballymena sei die Polizei unter anderem mit Brandbomben, einem Beil und Ziegelsteinen beworfen worden, meldete die Nachrichtenagentur PA. Im benachbarten Larne sei ein Freizeitzentrum in Brand geraten. Die genaue Anzahl der Verletzten war am Donnerstagmorgen zunächst offen.