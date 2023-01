1 Was ist über den Vorfall bekannt? (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Im Bereich des Nordbahnhofs wirft ein Unbekannter einen E-Scooter auf die Gleise – und sorgt so für Gefahr im Zugverkehr. Was über den Vorfall bekannt ist.















Link kopiert

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Freitagabend einen E-Scooter in den Gleisbereich am Stuttgarter Nordbahnhof geworfen. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Unbekannte anschließend geflüchtet sein. Ein Zug erfasste den Roller offenbar kurze Zeit später, verletzt wurde dabei bisherigen Informationen nach niemand. Zudem entstand wohl auch kein Schaden an dem Zug. Der E-Scooter wurde komplett zerstört.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei entfernten die Einzelteile aus dem Gleisbereich. Hierfür musste der Zugverkehr zwischen 21.45 Uhr und 22.10 Uhr im betroffenen Bereich eingestellt werden. Gegen den bislang unbekannten Täter ist nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden.