Nordafghanistan: Tote nach Selbstmordanschlag nahe Bank

1 Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021 gehen die meisten Anschläge in Afghanistan von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus. (Archivbild) Foto: dpa/Siddiqullah Alizai

Selbstmordanschläge sind seit dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan seltener geworden. Die Explosion im nördlichen Kundus nun erfolgte nahe einer Bank.











In Afghanistan sind nach Behördenangaben bei einem Selbstmordanschlag mindestens fünf Menschen getötet worden. Weitere mindestens sieben Personen seien bei dem Vorfall in der nördlichen Provinzhauptstadt Kundus verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort der Deutschen Presse-Agentur. Demnach fand der Anschlag am Morgen (Ortszeit) nahe einer Bank statt. Opfer seien sowohl Zivilisten als auch Soldaten der regierenden islamistischen Taliban.