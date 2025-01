Nord-Ost-Ring Stuttgart: Fellbachs OB Zull: Grün-Tunnel ist Augenwischerei

1 An der vehementen Ablehnung hat sich nichts geändert: Fellbach wehrt sich seit Jahren gegen den Nord-Ost-Ring und den damit verbundenen Flächenverbrauch. Foto: Stadt Fellbach

Noch in diesem Monat wird sich die Stadtpolitik in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wieder einmal mit den Plänen für einen Nord-Ost-Ring befassen. Diskutiert werden soll die Idee, das seit den 1970er-Jahren immer wieder aus der Versenkung auftauchende Straßenbauprojekt in einer Tunnelvariante unter dem Erdboden zu realisieren.