1 Norbert Winkelmann ist seit 1986 im Dienst der Justiz. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Richter Norbert Winkelmann verhandelt Mord und Totschlag in Stuttgart. Was bedeutet für ihn Gerechtigkeit?









Wie er so dasitzt, gibt Norbert Winkelmann einen Richter wie aus dem Bilderbuch. Ausgestattet mit schwarzer Robe und einem gewissen Maß an Lebenserfahrung, in erhöhter Position platziert, mit dem Landeswappen im Hintergrund. Wie er so spricht, lässt Norbert Winkelmann durchaus Zweifel an diesem Bild aufkommen. „Gute Nacht mein Engel“ oder „der bekommt eine Faust und klappt zusammen wie ein Klappstuhl“. Das sind nicht gerade die Worte, die man einem Vertreter der rechtsprechenden Gewalt während seiner Arbeitszeit in den Mund legen würde. Doch es hat alles seine Richtigkeit.