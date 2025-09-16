Nopper und Hermann streiten: Abbau der Filteranlagen am Stuttgarter Neckartor entfacht Konflikt

Streit um saubere Luft in Stuttgart: Nach dem Abbau der Filter am Neckartor fordert OB Nopper ein Ende der Diesel-Fahrverbote – Landesverkehrsminister Hermann will davon nichts wissen.
An der Stuttgarter Kreuzung Am Neckartor werden die Filteranlagen abgebaut, die an der viel befahrenen Straße die Luft reinigen sollten. Im Zuge der Demontage der Anlagen kommt es ein weiteres Mal zum Disput zwischen Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und dem Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU).