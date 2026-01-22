Nominierungen sind bekannt: Deutscher Oscar-Beitrag In die Sonne schauen geht leer aus

Keine Oscar-Nominierung für den deutschen Beitrag "In die Sonne schauen": Das Generationendrama von Masche Schiliski ging bei der finalen Abstimmung für das Finale leer aus.
Am heutigen Donnerstag hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die offiziellen Nominierungen für die Oscars 2026 bekannt gegeben. Der deutsche Beitrag "In die Sonne schauen" (internationaler Titel: "The Sound of Falling") von Mascha Schilinski hat den Sprung von der Shortlist unter die finalen fünf Nominierten in der Kategorie "Bester Internationaler Film" dabei nicht geschafft.