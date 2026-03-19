Nominierung Nationalmannschaft: „Nicht anrufen“ – wie das DFB-Comeback von Deniz Undav gelaufen ist

Deniz Undav kehrt in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück – und drei weitere Stars des VfB Stuttgart dürfen sich über eine Nominierung freuen.
Zwei Tore im DFB-Pokal, drei Treffer in der Europa League – und gar 16 in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga. Dazu: Insgesamt zwölf Vorlagen. Das sind die beeindruckenden Zahlen, die Deniz Undav in den vergangenen Monaten produziert hat – und die nun wichtige Argumente waren. Für den Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der den Stürmer des VfB Stuttgart zurückholt in den Kreis der deutschen Nationalspieler. „Einen Stürmer mit dieser Quote kann man nicht zuhause lassen“, sagte der Coach.