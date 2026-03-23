Nominiert für Oscar und Golden Globe: Superman-Schauspielerin Valerie Perrine ist gestorben

Die US-Schauspielerin Valerie Perrine ist tot. Die für den Oscar nominierte Darstellerin aus "Lenny" und "Superman" starb am Montag mit 81 Jahren. Sie kämpfte seit zehn Jahren gegen Parkinson.
Valerie Perrine ist tot. Die US-Schauspielerin, die in den 1970er-Jahren mit einer Oscar-Nominierung für "Lenny" und später als Lex Luthors Gefährtin Miss Teschmacher in "Superman" Schlagzeilen machte, starb am Montag in Beverly Hills. Sie wurde 81 Jahre alt. Ihre Freundin Stacey Souther teilte die Nachricht auf Perrines Facebook-Account: "Mit tiefer Trauer muss ich die herzzerreißende Nachricht mitteilen, dass Valerie gestorben ist."