Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Emma Stone und viele weitere Nominierte der 98. Academy Awards haben sich zum traditionellen Lunch mit anschließendem Foto im Beverly Hilton Hotel versammelt.
Die Nominierten der 98. Academy Awards haben sich am Dienstag im Beverly Hilton Hotel zum traditionellen Nominees Luncheon versammelt - jenem besonderen Tag in der Awards Season, an dem alle noch Gewinner sind. Keine Agenten, keine Entouragen, keine Strategiegespräche: Nur Künstler und Kollegen, die sich einen Nachmittag lang auf Augenhöhe begegnen, wie "Variety" berichtet.