Noel Gallagher soll an Tracks arbeiten: Reunion-Tour von Oasis: Kommt etwa bald auch ein neues Album?

Diese Gerüchte dürften Oasis-Fans in helle Aufregung versetzen. Angeblich arbeitet Noel Gallagher an neuen Songs, die womöglich auf einem Oasis-Album landen könnten. Allerdings soll er sich noch nicht sicher sein, ob er sie wirklich von seinem Bruder Liam singen lassen möchte.
Die nach 16 Jahren ausgesöhnte Band Oasis befindet sich derzeit auf großer Reunion-Tour. Dürfen sich Fans etwa Hoffnung auf noch mehr Neuigkeiten von den Gallagher-Brüdern hoffen? Angeblich könnte nämlich sogar ein neues Oasis-Album folgen.