1 Noel Gallagher soll unter Knieproblemen leiden. Foto: Landmark Media/ImageCollect.com

Der britische Musiker Noel Gallagher hat offenbar mit Knieproblemen zu kämpfen. Angeblich soll er sich noch in diesem Jahr operieren lassen.











Link kopiert



Noel Gallagher (57) scheint sich einer Knieoperation unterziehen zu müssen. Das hat der Rockmusiker laut der britischen "The Sun" in einem Podcast erzählt. Gallagher habe demnach bestätigt: "Ich habe tatsächlich schlimme Knie. Ich muss mich an meinem verdammten Knie operieren lassen."