Nockherberg 2025: Seltener Auftritt von Ottfried Fischer

1 Kabarettist Ottfried Fischer und seine Ehefrau Simone besuchten am Mittwochabend die traditionelle Salvatorprobe am Nockherberg. Foto: ddp images / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Kabarettist Ottfried Fischer besuchte am Mittwochabend die traditionelle Salvatorprobe am Nockherberg. Zusammen mit seiner Ehefrau Simone ließ er sich Fastenpredigt und Singspiel nicht entgehen. Gleiches gilt für das TV-Publikum, das für Traumquoten für die Live-Sendung sorgte.











Selten, aber doch in regelmäßigen Abständen verlässt Kabarettist und Schauspieler Ottfried "Otti" Fischer (71) seine niederbayerische Heimat Passau, um in München ein Kultur-Highlight nach seinem Geschmack zu besuchen. Neben dem Filmfest München und dem Bayerischen Kabarettpreis zieht es ihn auch zum Politiker-Derblecken im Rahmen der traditionellen Salvatorprobe am Nockherberg.