Nochmal Pubertät Baby, nur krasser!: Frier & 50: Neue Comedy-Serie mit Annette Frier in Produktion

1 Der Cast von "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage": Jasmin Shakeri, Annette Frier und Caroline Frier (v.l.n.r.). Foto: Joyn/Michael Kötschau

Ihre eigenen Erlebnisse mit dem Älterwerden und den Wechseljahren verarbeitet Annette Frier ab dem Herbst in einem neuen Comedy-Format. Zuschauer können sich auf Joyn auf eine Reihe hochkarätiger Stars freuen.











Link kopiert



Alle Fans der deutschen Schauspielerin und Komikerin Annette Frier (51) können sich auf ein spannendes neues Projekt freuen. Im Herbst 2025 startet die Comedy-Serie "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" auf dem Streamingdienst Joyn, wie am Mittwoch bekannt wurde. Die Dreharbeiten zum achtteiligen Format sind in diesem Monat gestartet. Thematisch geht es um die Hauptdarstellerin selbst, die eine Lebenskrise und ihre Wechseljahre durchlebt.