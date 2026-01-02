Noch wenige Tage in Gerlingen: Eislaufen geht in die letzte Runde – mit viel Programm

Zum vierten Mal ist eine Eisbahn in der Gerlinger Ortsmitte aufgebaut worden. Bis 6. Januar bleibt der Winterspaß – in den verbleibenden Tagen ist noch einiges geboten.
Die Eisbahnsaison in Gerlingen geht mit einer rundum positiven Bilanz der Veranstalter in die letzten verbleibenden Tage. „Dank stabiler winterlicher Temperaturen und guter Organisation konnte der Stadtmarketingverein Mein Gerlingen mehr als zehn Prozent zusätzliche Besucherinnen und Besucher begrüßen“, teilt die Vereinsvorsitzende Heike Bischoff mit. Das überwiegend kalte Wetter – mit nur wenigen wärmeren Tagen bis Mitte Dezember – habe sich zudem positiv auf den Energieverbrauch ausgewirkt.