Noch wenige Tage in Gerlingen: Eislaufen geht in die letzte Runde – mit viel Programm

Zum vierten Mal ist eine Eisbahn in der Gerlinger Ortsmitte aufgebaut worden. Bis 6. Januar bleibt der Winterspaß – in den verbleibenden Tagen ist noch einiges geboten.

Die Eisbahnsaison in Gerlingen geht mit einer rundum positiven Bilanz der Veranstalter in die letzten verbleibenden Tage. „Dank stabiler winterlicher Temperaturen und guter Organisation konnte der Stadtmarketingverein Mein Gerlingen mehr als zehn Prozent zusätzliche Besucherinnen und Besucher begrüßen“, teilt die Vereinsvorsitzende Heike Bischoff mit. Das überwiegend kalte Wetter – mit nur wenigen wärmeren Tagen bis Mitte Dezember – habe sich zudem positiv auf den Energieverbrauch ausgewirkt.

Seit 5. Dezember lockt die Eisbahn in die Ortsmitte: Während Kinder und Erwachsene ihre Runden auf dem Eis drehen oder sich auch beim Eisstockschießen versuchen, sind die Hütten an der Bahn vor allem nach Feierabend ein Treffpunkt zum Gespräch auf ein Glas Glühwein oder Kinderpunsch.

Viele Helfer abseits der Bahn

Nennenswerte Verletzungen habe es seit der Eröffnung am 5. Dezember nicht gegeben, auch der Betrieb sei reibungslos gelaufen. „Möglich machten das die engagierten Eisbahnbetreiber sowie zahlreiche Helferinnen und Helfer an Ticketkasse und Schlittschuhverleih.“

Die Möglichkeit, die Kufen schleifen zu lassen, war gegeben. Foto: Simon Granville

Ob auf dem Eis, am Rand der Bahn oder bei einem Becher Punsch, Glühwein, bei Crêpes oder einem herzhaften Imbiss: Das Angebot in winterlicher Atmosphäre habe sich längst als Treffpunkt für die ganze Stadt etabliert und habe auch in der Region inzwischen seine Bekanntheit, so Bischoff. „Mehr als ein Drittel der Besucher kommen aus den Nachbargemeinden Leonberg, Rutesheim, Ditzingen, Korntal-Münchingen und Stuttgart-Weilimdorf.“

Großen Zuspruch erhielt auch das Eisstockschießen. Die präparierte Bahn bot ideale Bedingungen: Mehr als 50 Familien, Freundesgruppen und Firmen nutzten die Gelegenheit und erlebten sportlichen Spaß mit Wettkampfcharakter.

Buntes Rahmenprogramm bis zum Schluss

Das Rahmenprogramm zog ebenfalls Publikum an: Dazu zählten die Auftaktveranstaltung mit Freestyle-Show, Live-Bands und Disco-Abende mit DJs ebenso wie die Weihnachts-Eislaufgala: Eiskunstläufer Leonardo Azzola brachte erneut Nachwuchsläuferinnen und -läufer auf den Rathausplatz und präsentierte gemeinsam mit ihnen Schauläufe.

An diesem Freitag, 2. Januar, machen um 18.30 Uhr die Black Forrest Wolves mit einer artistischen Freestyle-Show den Auftakt. Im Anschluss lädt DJ Millie zur Eis-Disco ein. Tags darauf, Samstag, 3. Januar, sorgt von 17.30 Uhr an die Leonberger Band Stadtkind mit Live-Musik für Stimmung auf dem Rathausplatz. Zum großen Finale am Dienstag, 6. Januar, werden um 16.30 Uhr die Sternsinger der katholischen Jugend Gerlingen erwartet. Danach zeigen die Freestyler der Icerads ihr Können. Zum leuchtenden Abschluss dürfen sich die Gäste auf einen besonderen Programmpunkt freuen: Der außergewöhnliche Gast Dundu ist in Gerlingen zu erleben. Die Eisbahn ist am Wochenende und am 6. Januar je von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Montag, 5. Januar, von 14 bis 20 Uhr.