Die ersten Sonnenstrahlen locken auf den Balkon. Wer jetzt klug plant, freut sich bald über bunte Farbtupfer. Vorgetriebene Narzissen, Hyazinthen und Krokusse sorgen für sofortige Frühlingsstimmung. Und auch die Indoor-Aussaat von Gemüse kann starten.

Obwohl der Winter Ende Februar oft noch ein letztes Aufbäumen zeigt, juckt es leidenschaftliche Hobbygärtner bereits gewaltig in den Fingern. Die Tage werden spürbar länger und die ersten kräftigen Sonnenstrahlen wecken die Lust darauf, den Balkon aus dem Winterschlaf zu holen. Wer jetzt klug plant und die richtigen Sorten wählt, kann sich schon bald über die ersten Farbtupfer vor dem Fenster freuen.

Diese Blumen trotzen der Kälte Für die klassische Sommerbepflanzung mit Geranien oder Petunien ist es definitiv noch zu früh, da diese keinen Frost vertragen. Dennoch gibt es robuste Vorboten, die mit kühlen Temperaturen und leichtem Nachtfrost gut zurechtkommen. Stiefmütterchen, Hornveilchen und Primeln sind die Klassiker für den Kasten, da sie kurze Kälteperioden meist unbeschadet überstehen.

Im Gartencenter findet man jetzt bereits vorgetriebene Narzissen, Hyazinthen und Krokusse in Töpfen. Diese lassen sich direkt in die Balkonkästen umsetzen, um sofortige Frühlingsstimmung zu erzeugen. Winterharte Stauden wie die Christrose oder die Lenzrose blühen oft noch bis in das Frühjahr hinein und sind extrem widerstandsfähig.

Vorziehen auf der Fensterbank

Während es draußen für viele Nutzpflanzen noch zu ungemütlich ist, schlägt jetzt die Stunde der Indoor-Aussaat. Die Fensterbank eignet sich perfekt, um eigenes Gemüse vorzuziehen.

Chili und Paprika sowie Auberginen benötigen eine lange Keimdauer und viel Wärme, und sollten daher Ende Februar gesät werden. Der ideale Zeitpunkt, Tomaten zu pflanzen, ist Ende Februar bis März.

Erst nach den Eisheiligen (Mitte Mai) ziehen diese Gemüsepflanzen dauerhaft auf den Balkon um. Wenn es in dieser Übergangszeit im Mai nachts doch noch einmal unerwartet frostig wird, ist es am sichersten, diese jungen Pflanzen für eine Nacht kurz wieder nach drinnen zu stellen oder sie mit einem Vlies abzudecken.

Inventur vor dem Saisonstart

Bevor die neuen Bewohner einziehen, sollte der Balkon einer kurzen Inventur unterzogen werden. Alte Töpfe und Kästen gründlich mit heißem Wasser reinigen, um Schädlinge oder Pilzsporen aus dem Vorjahr zu entfernen. Gartenwerkzeuge überprüfen und frische, hochwertige Bio-Erde besorgen. Alte Erde ist oft ausgelaugt und verdichtet.

Beim Kauf von Frühblühern sollte man darauf achten, dass die Erde im Topf nicht komplett durchgefroren ist, damit die Wurzeln beim Umsetzen direkt anwachsen können.

Sollte es im März doch noch einmal zu einem heftigen Kälteeinbruch kommen, kann man die bepflanzten Kästen einfach mit etwas Vlies oder Tannenreisig abdecken. So bleiben die zarten Blüten geschützt und der Frühling kann offiziell Einzug auf dem Balkon halten.