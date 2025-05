Noch sehr frühe Phase: Ryan Reynolds denkt über neuen Deadpool-Film nach

Wie geht es nach dem großen Erfolg von "Deadpool & Wolverine" für den von Hollywoodstar Ryan Reynolds (48) gespielten Antihelden weiter? Diese Frage scheint sich der Schauspieler ebenfalls zuletzt gestellt zu haben. Zwar wollte er nach dem Kinoerfolg vorerst nicht mehr in den Anzug von Deadpool schlüpfen, doch vielleicht könnte diese Pause bald enden.

Deadpool, aber nur in einer Nebenrolle?

Rund ein Jahr nach dem Kinostart von "Deadpool & Wolverine" plane Reynolds seine Rückkehr, berichtet das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Der 48-Jährige arbeite demzufolge an mehreren Ideen für einen Ensemble-Film, in dem Deadpool auf drei bis vier X-Men-Charaktere treffen soll. Um welche der Mitglieder der Superhelden-Truppe es sich handelt, sei nicht bekannt.

Womöglich könnte Reynolds demzufolge nur in einer Nebenrolle als der Antiheld in dem Film auftauchen. Der Charakter des Stars könnte demnach nur am Rande mitspielen. Es werde angenommen, dass Reynolds der Ansicht sei, so könnten die X-Men auf unerwartete Weise eingesetzt werden.

Der Hollywoodstar sei bekannt dafür, an unterschiedlichen Konzepten zu arbeiten, bevor er seine Vorstellungen mit den zuständigen Personen bei Marvel teile. Das Projekt befinde sich in einer sehr frühen Phase und Reynolds bastele daran noch getrennt vom Studio. Kürzlich war berichtet worden, dass Drehbuchautor Michael Lesslie (41) an einem Skript für einen X-Men-Film schreibt. Dabei soll es sich nicht um den hier erwähnten Reynolds-Streifen handeln.

"Deadpool & Wolverine" spielte mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar ein

"Deadpool & Wolverine" war im vergangenen Sommer einer der erfolgreichsten Filme an den Kinokassen. Laut "Box Office Mojo" spielte der Film weltweit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar ein. Im Gespräch mit dem Portal "Collider" hatte Reynolds im letzten August erklärt: "Ehrlich gesagt, habe ich in diesem Moment keine Ahnung, ob ich den Deadpool-Anzug jemals wieder tragen werde. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Jetzt ist es an der Zeit, den Anzug für eine Weile an den Nagel zu hängen und zu sehen, was als nächstes passiert."