Noch nicht rechtskräftig: Urteil im Rechtsstreit zwischen Anne Wünsche gegen Oliver Pocher

Das Landgericht Hamburg ist in einem Rechtsstreit zwischen Anne Wünsche und Oliver Pocher zu einem Urteil gekommen. Beide Seiten können jedoch Berufung einlegen.
Ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Anne Wünsche (34) und Oliver Pocher (47) hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Laut einer Mitteilung der Kanzlei, die Wünsche vertritt, hat das Landgericht Hamburg am 28. November entschieden, dass der Komiker die streitgegenständlichen Behauptungen zu unterlassen habe - ansonsten drohen Pocher ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000 Euro oder eine Ordnungshaft von bis zu zwei Jahren.