1 "Squid Game" mauserte sich 2021 zu einem der größten Serien-Hits auf Netflix. Foto: Noh Juhan/Netflix

Ein blutiges Weihnachtsgeschenk von Netflix: Der Starttermin der zweiten "Squid Game"-Staffel steht endlich fest.











Link kopiert



Lange haben Fans der überaus erfolgreichen südkoreanischen Netflix-Serie "Squid Game" auf diese Neuigkeit warten müssen: In einem rund einminütigen Teaser hat der Streaminganbieter endlich enthüllt, wann die zweite Staffel der blutigen Überlebensspiele zu sehen sein wird. Es ist noch in diesem Jahr der Fall - und zwar zur Weihnachtszeit, genauer gesagt am 26. Dezember.